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Spor

Rayan Cherki, Premier Lig yolunda

Olympique Lyon futbolcusu Rayan Cherki, Lyon'un mali durumu sebebiyle Premier Lig'e transfer olabilir.

17 Aralık 2024 Salı 23:29 - Güncelleme:
Rayan Cherki, Premier Lig yolunda
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Olympique Lyon futbolcusu Rayan Cherki ile Premier Lig'ten 5 takım ilgileniyor.

Fransız basınına göre Cherki, Premier Lig'ten Arsenal ve Liverpool'un liste başı futbolcusuyken Chelsea, Tottenham ve Newcastle United da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

Bu ilgiye rağmen Lyon, Cherki için sezon sonunu beklemek istiyor.

Transfer iddialarına yönelik konuşan Cherki, "Sezon sonuna kadar burada olup olmadığımı hep beraber göreceğiz." dedi.

CHERKİ'NİN İSTATİSTİKLERİ

21 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre Cherki, sezon başında 20 milyon Euro değerinde gösterilirken şu anda 30 milyon Euro değerinde.

  • Rayan Cherki
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  • Premier Lige transfer

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