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Spor

Rayo Vallecano ile Valencia yenişemedi

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Rayo Vallecano ile Valencia karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 17:34 - Güncelleme:
Rayo Vallecano ile Valencia yenişemedi
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Rayo Vallecano ile Valencia karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Vallecano, 45. dakikada Cesar Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Valencia, 75. dakikada Umar Sadiq'in golüyle eşitliği sağladı.

La Liga'da oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Valencia, puanını 38'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Vallecano ise puanını 41 yaptı.

Valencia, gelecek hafta Espanyol'u ağırlayacak. Vallecano ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

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