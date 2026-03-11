İSTANBUL 16°C / 6°C
Spor

Rayo Vallecano, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor'a konuk olacak İspanyol ekibi Rayo Vallecano mücadeleni çalışmalarını tamamladı.

11 Mart 2026 Çarşamba 20:16
Rayo Vallecano, Samsunspor hazırlıklarını tamamladı
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı.

İspanyol ekip, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktik çalışan futbolcular, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını sona erdirdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

