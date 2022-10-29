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Spor

Rayo Vallecano, Sevilla'yı tek golle yendi

Sevilla, İspanya La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

29 Ekim 2022 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Rayo Vallecano, Sevilla'yı tek golle yendi
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La Liga 12. hafta maçında Sevilla deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçı Rayo Vallecano 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Alvaro Garcia kaydetti.

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Rayo Vallecano'da bir dönem Galatasaray forması giyen Kolombiyalı yıldız Falcao ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamdı.

Sevilla, ligde oynadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramazken, Rayo Vallecano 4 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Alınan bu sonucun ardından Rayo Vallecano puanını 18 yaptı. Sevilla ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Real Madrid'i konuk edecek. Sevilla ise Real Betis deplasmanına gidecek.

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