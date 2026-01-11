İSTANBUL 11°C / 2°C
Spor

Rayo Vallecano'dan 8 maç sonra zafer

Rayo Vallecano, Vallecas'ta Mallorca'yı 2-1 mağlup ederek La Liga'da 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

11 Ocak 2026 Pazar 18:16
Rayo Vallecano'dan 8 maç sonra zafer
İspanya La Liga'nın 19. hafta maçında Rayo Vallecano ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Rayo Vallecano, 2-1'lik skorla kazandı.

Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Jorge de Frutos ile 42. dakikada penaltıdan Isaac Palazon attı.

Mallorca'nın tek golünü ise 30. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Rayo Vallecano, La Liga'da 8 maç sonra galip geldi.

Bu sonucun ardından Mallorca, 18 puanda kaldı. Rayo Vallecano, 22 puana yükseldi.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Mallorca, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Rayo Vallecano, Celta Vigo deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
