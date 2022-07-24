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Spor

Rayo Vallecano'dan Diego Costa hamlesi

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

24 Temmuz 2022 Pazar 21:04 - Güncelleme:
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Rayo Vallecano, kadrosunu Diego Costa ile güçlendirmek için harekete geçti.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Rayo Vallecano, en son Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Diego Costa'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

İddialara göre İspanyol ekibi, yıldız golcüye 1 yıllık sözleşme için 1 milyon Euro ve ekstradan bonuslar içeren bir teklif sundu. Rayo Vallecano'nun girişiminin Diego Costa'nın aldığı en iyi teklif olmadığı belirtilirken yine de yıldız futbolcunun İspanya'ya dönmek istediği aktarılıyor.

FALCAO'NUN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Transferin olması halinde Diego Costa, bir dönem Galatasaray forması da giyen Radamel Falcao'nun takım arakadaşı olacak ve İspanyol ekibinin hücum hattının önemli parçalarını oluşturacaklar.

FATİH KARAGÜMRÜK İDDİALARI

Yıldız futbolcunun ismi geçtiğimiz aylarda teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük ile anılmıştı.

Kariyerinde Chelsea, Atletico Madrid gibi Avrupa devlerinde oynayan Diego Costa, Atletico Mineiro forması ile 19 maçta 5 gol ve 1 asist kaydetmişti.

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