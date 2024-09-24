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Spor

Razvan Lucescu, Galatasaray maçı öncesi konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Galatasaray'a konuk olacak PAOK'ta teknik direktör Razvan Lucescu, oynayacakları zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

24 Eylül 2024 Salı 21:45 - Güncelleme:
Razvan Lucescu, Galatasaray maçı öncesi konuştu
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PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olacakları maç için oyuncularının motivasyonunun önemli olduğunu söyledi.

Razvan Lucescu ile futbolculardan Stefan Schwab, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu anda UEFA Avrupa Ligi için bir hedef belirlemediğini belirten Lucescu, "Oyuncularım beni iyi tanıyor. Maçtan maça bakıyorum. İleriye doğru bir hayalimiz var ama bunu söylemeyeceğim. Bu yoğun maç temposuna alışığız ve her maçtan ne çıkaracağımıza bakacağız. Sonra da sıradaki maça odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Takımında daha önce Türkiye'de oynayan futbolculardan Galatasaray hakkında bilgi almadığını aktaran Lucescu, "Oyuna ve takıma odaklanıyoruz. Belli bir oyuncudan bahsetmek istemiyorum. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama kişilerden bahsetmek gereksiz." diye konuştu.

"OYUNCUNUN MOTİVASYONU ÖNEMLİ"

Oynadıkları her maçın zor olduğunu dile getiren Rumen teknik adam, "Oyuncuların motivasyonu bu tarz maçlar için çok önemli. Oyuncuyu anlamak lazım. Maçtan maça baktığımız için de yeni karşılaşmalara, yeni bir enerjiyle başlamamız gerekiyor. Başarılı olmak için de oyuncuyu potansiyeline ulaştırmamız lazım. Bu yüzden de oyuncu kendini değerli hissetmeli. İlk dikkat ettiğimiz şey, oyuncunun motivasyonudur." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKTİK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Oyuncuların çabasının maç için çok önemli olduğuna değinen Lucescu, "Taktik, maçlar için çok önemlidir. Oyuncunun bireysel performansı da maç için çok önemlidir. Maçın başı ve sonu karşılaşmanın sonucunu değiştirebilir. Oyuna sonradan girecek kişinin enerjisi de sonucu değiştirebilir. Sporda, bir oyuncunun yaptığı hatayla maçın gidişatı değişebiliyor." şeklinde konuştu.

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