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Spor

Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net cevap: PAOK'ta kalıyorum

Yunan ekibi PAOK'ta teknik direktörlük görevini sürdüren Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarını yalanladı.

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 14:15 - Güncelleme:
Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına net cevap: PAOK'ta kalıyorum
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"PAOK'TA KALIYORUM"

PAOK'ta kalacağını söyleyen Razvan Lucescu, "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var, şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım.

Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdım. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun olmaz" dedi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI İÇİN YANIT

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Razvan Lucescu, "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" ifadelerini kullandı.

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