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Spor

RB Leipzig, Johan Bakayoko transferini bitiriyor

Bayer Leverkusen'in gündeminde olan Johan Bakayoko için RB Leipzig harekete geçti. Alman ekibi PSV Eindhoven forması giyen Belçikalı oyuncu ile sözlü anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
RB Leipzig, Johan Bakayoko transferini bitiriyor
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Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Bayer Leverkusen'in de gündeminde olan PSV Eindhoven'ın genç yıldızı için harekete geçti.

Sky Sports DE'nin haberine göre, RB Leipzig, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko ile sözlü anlaşma sağladı. Bir diğer Alman ekibi Bayer Leverkusen ise bu transferden tamamen çekilmiş bulunuyor.

Alman ekibi, Belçikalı oyuncu için PSV'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gündemde. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Bakayoko transferi
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  • Johan Bakayoko

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