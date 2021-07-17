RB Leipzig'den Sörloth açıklaması

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59

Marsch, transfer döneminde her şeyin olabileceğini belirterek ayrılığın da muhtemel olduğunu kaydetti ve "Alexander iyi bir karakter, her gün çalışmaya yüzde yüz ile geliyor. Fit ve pozitif. Ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz, henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık" dedi.

HAZIRLIK MAÇINDA KENDİSİNİ GÖSTEREMEDİ



Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı.

AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.