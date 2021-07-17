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Spor

RB Leipzig'den Sörloth açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan ve geleceğiyle ilgili RB Leipzig'in vereceği karar beklenen Alexander Sörloth için teknik direktörü Jesse Marsch'tan yeni açıklamalar bulundu.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:59
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Marsch, transfer döneminde her şeyin olabileceğini belirterek ayrılığın da muhtemel olduğunu kaydetti ve "Alexander iyi bir karakter, her gün çalışmaya yüzde yüz ile geliyor. Fit ve pozitif. Ancak transfer döneminde ne olacağını göreceğiz, henüz takımla ilgili çalışmalarımızı noktalamadık" dedi.

HAZIRLIK MAÇINDA KENDİSİNİ GÖSTEREMEDİ

Takımdaki kaderini belirleyecek hazırlık maçlarına çıkan Alexander Sörloth, ilk sınavında sessiz kaldı.

AZ Alkmaar'ı Samardzic'in golüyle 1-0 yendikleri maçta forma giyen Norveçli yıldız, kendisini gösteremedi.

Öte yandan Alman basını, Andre Silva ve Brian Brobbey'in Sörloth'un önünde yer aldığını belirtirken, ayrılık ihtimalinin çok güçlü olduğunu belirtti.

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