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Spor

RB Leipzig'in Sörloth için teklifi belli oldu

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'a RB Leipzig'in yaptığı ilk teklif belli oldu. Alman kulüp, Bordo Mavili kulübe 17 milyon + 3 milyon Euro (bonus) teklif gönderdiği öğrenildi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:17 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 20:17
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Trabzonspor'un Crystal Palace’tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth transfer piyasasının aranan oyuncusu konumuna geldi. Bordo Mavili takımda 33 gol 11 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth’a Almanya Bundesliga ekiplerinden RB. Leipzing talip olmuştu.

17 MİLYON + 3 MİLYON EURO (BONUS)

61 saat sitesinde yer alan habere göre; Almanekibi, Sörloth ile temaslarda bulunurken oyuncu için Bordo Mavili kulübe 17 milyon + 3 milyon Euro (bonus) teklif gönderdiği öğrenildi.

TRABZONSPOR 20+6 MİLYON EURO İSTİYOR

Gelen bilgilere göre Trabzonspor Kulübü bu teklifi reddederken Leipzing’in fiyat arttırımına gitmesini istedi. Bordo Mavililerin transferden beklediği rakam ise 20+6 milyon Euro olarak biliniyor.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Olası bir satış durumunda ise Bordo Mavililer oyuncunun haklarını elinde bulunduran Palace ile görüşüp transfere ivme kazandıracak. Anlaşma olmaması halinde ise Sörloth 1 yıl daha Trabzonspor formasını terletip sezon içerisinde yeni sözleşme görüşmeleri yapılacak.

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