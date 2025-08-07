Real Betis, Antony transferine yoğunlaştı

Real Betis, Manchester United forması giyen Antony'yi transfer etmek için zamanla yarışıyor. Teknik Direktör Manuel Pellegrini, Brezilyalı oyuncuyu hücum hattında eksik parça olarak görüyor. Antony de Betis'e dönmeye sıcak bakıyor ve bu transferi kariyerinde yeni bir sayfa olarak değerlendiriyor.

United cephesi yaklaşık 40 milyon euro talep ederken, teknik direktör Ruben Amorim'in planlarında yer almayan Antony'nin ayrılığına onay çıkabilir. Bryan Zaragoza gibi alternatifleri kaçıran Betis, tüm enerjisini Antony için harcıyor.