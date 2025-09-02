İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1575
  • EURO
    48,1383
  • ALTIN
    4609.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Betis, Antony'i duyurdu

Real Betis, Manchester United forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ2 Eylül 2025 Salı 09:45 - Güncelleme:
Real Betis, Antony'i duyurdu
ABONE OL

Real Betis, Manchester United'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi kadrosuna kattı.

İspanyol ekibi, genç futbolcuyla 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

KARİYERİ

Brezilyalı golcü, profesyonel futbol kariyerine Sao Paulo'da başladı ve 2020 yılında Avrupa'ya adım attı.

Ajax ve Manchester United'daki kariyerinin ardından geçen sezon kış transfer döneminde ilk kez Real Betis'e transfer olmuştu.

Heliopolis'te geçirdiği muhteşem sezonda 26 maçta 9 gol ve 6 gol pası üreten oyuncu, takımının Avrupa'ya katılmasına ve tarihi UEFA Konferans Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Betis'in yeni transferi, Brezilya A Milli Takımı'nda forma giydi, 2022 Dünya Kupası'nda yer aldı ve 2021'de Olimpiyat altını kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.