İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6998
  • EURO
    51,6082
  • ALTIN
    7029.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Betis, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi
Spor

Real Betis, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi

Real Betis, La Liga'da Atletico Madrid'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Antony'nin golüyle kazanan konuk ekip, üst sıralar için önemli bir galibiyet aldı.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 22:57 - Güncelleme:
Real Betis, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Betis 1-0'lık skorla kazandı.

Hafta için Atletico Madrid'e karşı oynadığı Kral Kupası maçını 5-0 kaybeden Betis'e galibiyeti getiren golü 28. dakikada Antony attı.

Ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayan Atletico Madrid, 45 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 13 puan gerisine düştü. Real Betis ise puanını 38 yaparak 5. sıraya yükseldi ve ilk 4 için mücadelesini sürdürdü.

Atletico Madrid, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Betis ise Mallorca deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.