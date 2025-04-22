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Spor

Real Betis deplasmandan 3 puanla dönüyor

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Girona, Real Betis'i konuk etti. Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçı Real Betis 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 01:33 - Güncelleme:
Real Betis deplasmandan 3 puanla dönüyor
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İspanya La Liga'nın 32. haftasında Girona, Real Betis'i konuk etti.

Montilivi Stadyumu'nda oynanan maçı Real Betis 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Real Betis'in gollerini 6. dakikada Johnny Cardoso, 39. dakikada Antony ve 42. dakikada Isco kaydetti.

Girona'nın tek golünü ise 85. dakikada Christian Stuani attı.

Bu maçın ardından 2 maçlık galibiyet hasreti sona eren Real Betis, ligde 51 puana ulaştı ve 6. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Girona ise 34 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Real Betis, Real Valladolid'i konuk edecek. Girona ise deplasmanda Leganes ile karşılaşacak.

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