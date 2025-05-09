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Spor

Real Betis, Konferans Ligi'nde finalde

Real Betis, UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında konuk olduğu Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden İspanyol ekibi finale yükselen taraf oldu.

Haber Merkezi9 Mayıs 2025 Cuma 01:09 - Güncelleme:
Real Betis, Konferans Ligi'nde finalde
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UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Real Betis, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Real Betis, normal süresi 2-1 biten maçta Fiorentina ile uzatmalarda 2-2 berabere kalarak finale adını yazdırdı.

Real Betis'in gollerini 30. dakikada Antony ve 97. dakikada Ez Abde kaydetti. Fiorentina'nın gollerini ise 34 ve 42. dakikalarda Robin Gosens kaydetti.

İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Real Betis, bu sonucun ardından toplam skorda 4-3'lük üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

FİNAL 28 MAYIS'TA

Real Betis ve Chelsea, 28 Mayıs'ta Polonya'da bulunan Wroclaw Stadyumu'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

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