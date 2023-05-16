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Spor

Real Betis, Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürüyor

La Liga'nın 34. haftasında Real Betis sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürdü.

16 Mayıs 2023 Salı 01:19 - Güncelleme:
Real Betis, Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdürüyor
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La Liga'nın 34. haftasında Real Betis, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Benito Villamarin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Betis 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi potasına girme umutlarını sürdürdü.

5. dakikada Sabaly'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 44'te Ayoze Perez'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Rayo 52'de Comesana'nın golüyle öne farkı bire indirse de 90+6'da Borja Iglesias skoru 3-1 yaptı. 90+7'de ise Rayo'dan Mario Suarez kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Betis 55 puana yükselerek 4. sıradaki Real Sociedad'la arasındaki puan farkını 7 puanda tuttu. Rayo Vallecano ise 46 puanda kaldı.

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