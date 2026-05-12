İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,441
  • EURO
    53,3823
  • ALTIN
    6878.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı
Spor

Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Betis, Estadio de la Cartuja da oynanan mücadelede Elche'yi 2-1 mağlup etti ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2026 Salı 23:25 - Güncelleme:
Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Betis, sahasında Elche'yi konuk etti.

Estadio de la Cartuja da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Real Betis'in gollerini 9. dakikada Cucho Hernandez ve 68. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Elche'nin tek golü ise 41. dakikada Hector Fort'tan geldi.

Konuk ekipte Leo Petrot, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 57'e yükseltti. Elche ise haftayı 39 puanla 14. sırada kapattı.

REAL BETİS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!

Bu galibiyetle beraber ligi ilk 5 sırada bitirmeyi garantileyen Real Betis, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

GELECEK MAÇLARI

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Betis, şampiyon Barcelona'ya konuk olacak. Elche ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Alkollü yolcu ortalığı birbirine kattı: Otobüsün içi savaş alanına döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.