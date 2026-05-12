Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Betis, sahasında Elche'yi konuk etti.
Estadio de la Cartuja da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Real Betis'in gollerini 9. dakikada Cucho Hernandez ve 68. dakikada Pablo Fornals kaydetti. Elche'nin tek golü ise 41. dakikada Hector Fort'tan geldi.Konuk ekipte Leo Petrot, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Real Betis, puanını 57'e yükseltti. Elche ise haftayı 39 puanla 14. sırada kapattı.REAL BETİS, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE!Bu galibiyetle beraber ligi ilk 5 sırada bitirmeyi garantileyen Real Betis, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı.
GELECEK MAÇLARI
İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Betis, şampiyon Barcelona'ya konuk olacak. Elche ise sahasında Getafe'yi ağırlayacak.