Real Betis, son dakikada kazandı

İspanya LaLiga 11. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde konuk ettiği Osasuna'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Willian Jose ve 90+4. dakikada Isco kaydetti. Osasuna'da 85. dakikada Ruben Garcia'nın attığı gol puan için yeterli olmadı.

Real Betis aldığı bu galibiyetle beraber puanını 17'ye yükseltirken, Osasuna ise 13 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki karşılaşmasında sahasında Mallorca'yı ağırlarken, Osasuna'da kendi evinde Girona'yı konuk edecek.