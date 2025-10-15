İSTANBUL 20°C / 14°C
15 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Real Betis tapusunu istiyor! Fenerbahçe'nin kapısı Amrabat için çalınacak

Real Betis yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferi için harekete geçti. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı aktarıldı. İşte detaylar...

15 Ekim 2025 Çarşamba 22:22
Real Betis tapusunu istiyor! Fenerbahçe'nin kapısı Amrabat için çalınacak
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre, İspanyol kulübü yöneticileri, transfer olduğu ilk günden itibaren sergilediği olağanüstü liderlik vasıflarından çok etkilendikleri Amrabat'ın bonservisini kalıcı olarak almak istiyor.

Transferi zorlaştıracak önemli bir detay ise sözleşmede bulunuyor. Sarı-lacivertli kulübün, yapılan kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonu koymadığı aktarıldı.

Bu nedenle Real Betis'in, Amrabat'ı kadrosuna katabilmek için Fenerbahçe ile sıfırdan bir müzakere sürecine girmesi gerekecek.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin 12 milyon eurodan daha düşük bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği de öne sürüldü. Bu durum, Betis'in zorlu bir pazarlık sürecine gireceğini gösteriyor.

Transferin gerçekleşmesinde oyuncunun tutumu da kilit rol oynayacak. Amrabat'ın Real Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve bu sayede hem çevresine hem de Fenerbahçe yönetimine baskı oluşturması durumunda transfer sürecinin kolaylaşabileceği iddia ediliyor.

2025/26 sezonunda Real Betis formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Faslı futbolcu, henüz skor katkısı üretemese de saha içindeki liderliği ve performansıyla İspanyol kulübünü memnun etti.

