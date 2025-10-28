İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Real Betis teklif hazırlığında! Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak giden Faslı yıldız Sofyan Amrabat performansıyla İspanyol ekibini mest etti. Real Betis'in 29 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

28 Ekim 2025 Salı 16:50
Fenerbahçe, 2024/2025 sezonunun başında Fiorentina'dan kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bu sezon başında bonservisini almıştı. Sarı-lacivertliler daha sonra 29 yaşındaki futbolcuyu Real Betis'e kiraladı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, Amrabat'ın performansından son derece memnun. İspanyol ekibinin Faslı futbolcunun bonservisini almak istediği belirtildi. Bu doğrultuda Real Betis'in Amrabat için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin de Amrabat'ın yükselişinin farkında olduğu ve futbolcunun satışı için aceleci olmayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin anlaşmayı daha yüksek bir rakamdan yapmak isteyeceği belirtildi. Haberde Amrabat'ın bonservisiyle transferinin Real Betis'in projesinin merkezinde yer aldığı ve futbolcunun geleceği adına bir dizi görüşmelerin yürütüldüğü vurgulandı.

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Faslı futbolcu bu sezon Real Betis formasıyla çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

