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Spor

Real Betis, UEFA Konferans Ligi finaline hazır

UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Real Betis, hazırlıklarını tamamladı.

AA27 Mayıs 2025 Salı 20:49 - Güncelleme:
Real Betis, UEFA Konferans Ligi finaline hazır
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UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Real Betis, hazırlıklarını tamamladı.

Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Manuel Pellegrini yönetiminde gerçekleştirdi.

Şilili teknik adam, idman öncesinde futbolcularla kısa toplantı yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan, istasyon, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Real Betis ile Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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