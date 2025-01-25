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Spor

Real Betis uzatmalarda kazandı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Betis, 10 kişi kalan Mallorca'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90+6. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.

Haber Merkezi25 Ocak 2025 Cumartesi 19:38 - Güncelleme:
Real Betis uzatmalarda kazandı
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İspanya La Liga'nın 21. haftasında Mallorca, Real Betis'i konuk etti.

Son Moix Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Real Betis'e galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Cedric Bakambu kaydetti.

Mallorca'da Cyle Larin, 63. dakikada yerini Vedat Muriqi'ye bıraktı.

Öte yandan Mallorca'da Omar Mascarell, 73. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca 30 puanda kalırken, Real Betis puanını 28'e yükseltti.

Ligde bir sonraki hafta Mallorca, Atletico Madrid'e konuk olacak. Real Betis ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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