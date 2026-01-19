Real Betis'e Amrabat'tan kötü haber

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya LaLiga ekiplerinden Real Betis'te kiraladığı Sofyan Amrabat'tan kötü haber geldi.

MundoBetis sitesinde yer alan habere göre, Faslı futbolcunun sağ ayak bileğindeki rahatsızlığının devam ettiği ifade edildi.

Haberin detayında, Amrabat'ın perşembe veya cuma günü Hollanda'da artroskopik ameliyat olacağı belirtildi.

29 yaşındaki oyuncunun, ameliyattan sonra iyileşme sürecine başlamak üzere Sevilla'ya geri döneceği bildirildi.

ISCO İLE ÇARPIŞMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde 27 Kasım'da Utrecht'e karşı oynanan maçta talihsiz bir an yaşayan yıldız futbolcu, takım arkadaşı Isco ile çarpışmasının ardından sakatlık geçirmişti.

11 MAÇ

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanya ekibine kiralık olarak transfer olan Amrabat, şu ana kadar 11 maçta görev aldı.