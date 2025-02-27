Real Betis'i sevindiren Antony gelişmesi

LaLiga'ın 25. haftasında Real Betis deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendi. Maçın son anlarında Antony kırmızı kart gördü.

Real Betis, Antony'ye gösterilen kırmızı kart için İspanya Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Federasyon, Betis'in itirazını kabul etti ve inceleme başlattı. Çıkan sonuçta Real Betis itirazında haklı bulundu ve hakemin haksız karar verdiği tespit edildi.

Federasyon, Antony'ye verilen kırmızı kartı iptal etti. Brezilyalı futbolcu ligin 26. haftasında Real Betis'in Real Madrid'i ağırlayacağı maçta forma giyebilecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçında Bellingham'ın gördüğü kırmızı kart itirazını reddetmiş ve hakemi haklı bulmuştu. Yıldız oyuncuya 2 maç men cezası verilmişti.

Real Madrid taraftarı olduğunu daha önce açıklayan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Javier Tebas, İspanyol devinin sürekli "ağladığını" savunmuştu.