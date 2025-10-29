İSTANBUL 19°C / 9°C
Spor

Real Betis'te Sofyan Amrabat seferberliği!

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak transfer olan Faslı yıldız Sofyan Amrabat performansıyla beğeni topladı. İspanyol ekibinin bonservisini almak istediği oyuncu için takım arkadaşı Isco da devreye girdi. İşte detaylar...

29 Ekim 2025 Çarşamba 17:23
Real Betis'te Sofyan Amrabat seferberliği!
Real Betis, Fenerbahçe'den kiraladığı Sofyan Amrabat'ın performansından son derece memnun kaldı.

29 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek isteyen İspanyol temsilcisi, şimdiden transfer için planlarını yapmaya başladı.

ISCO DA DEVREDE

Amrabat'ın, Real Betis'e transferi için İspanyol ekibinin yıldızı Isco da devreye girdi.

El Nacional'in haberine göre, Isco, Amrabat'tan transferi için Fenerbahçe'ye baskı yapmasını ve durumu zorlamasını istiyor.

İKİ NEDEN

Real Betis'te Isco'nun bu hamlesinin altında iki neden yatıyor: Sözleşme fesih veya en azından Amrabat'ın Real Betis'te kalmaya devam etmesini sağlayacak avantajlı bir transfer.

BİRLİKTE OYNAMAK İSTİYOR

Real Betis'te 10 Ağustos'ta sakatlanan ve kasım ayıyla birlikte sahalara geri dönmeye hazırlanan Isco, orta sahada performansını beğendiği Amrabat ile birlikte forma giymek istiyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'den Real Betis'e giden Sofyan Amrabat, transferinden sonra İspanyol ekibinde 7 maçta süre buldu.

