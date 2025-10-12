Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yaz transfer döneminin son gününde Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat, İspanyol ekibinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Betis formasıyla şu ana kadar 2'si Avrupa Ligi, 3'ü LaLiga olmak üzere toplam 5 maçta görev yapan Faslı ön libero, 301 dakika sahada kaldı. Skor katkısı yapamasa da sergilediği mücadeleci oyun ve takıma kattığı dengeyle teknik heyetin beğenisini kazandı.

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, İspanyol basınından Diario de Sevilla'ya verdiği röportajda Amrabat'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fajardo, "Sofyan Amrabat ile devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Orta sahada farklı fiziksel profillere sahip oyuncularımız var. Avrupa kupalarında bunu doğrudan deneyimledik. Amrabat için henüz erken bir dönem olsa da, onun bağlılığını, adaptasyonunu ve burada daha uzun süre kalma arzusunu net bir şekilde görebiliyoruz. Zaman ilerledikçe bunu daha da iyi anlayacağız."

Betis cephesinden gelen bu açıklama, Faslı futbolcunun sezon sonunda İspanya'da kalabileceğine dair sinyaller olarak yorumlandı.