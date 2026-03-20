Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Real Betis, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'u 4-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ise attığı gol ile İspanya'da gündem oldu.

SORU İŞARETLERİ VARDI

Kaleye oldukça uzak bir mesafeden yaptığı vuruşla ağları bulan Amrabat, skoru 2-0'a getirdi ve Real Betis için turun fitilini yakan isim oldu. Betis yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilişkin hangi kararı vereceği soru işareti barındırıyordu ancak aradaki sis perdesi kalktı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEYECEKLER

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini Fenerbahçe'den isteyecek. Yeşil beyazlılar, satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olan Amrabat için pazarlık masasına oturacak.

ÜCRET YÜKSEK BULUNDU, KOZ BELLİ OLDU

Real Betis yönetiminin, oyuncu için 12 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulduğu ifade edilirken, pazarlıktaki koz da ortaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmek istemediği dile getirilirken, görüşmelerde Fenerbahçeli yetkililere bu bilginin aktarılacağı kaydedildi.

SEZON SONU RESMİ GÖRÜŞME

Real Betis kulübü, sezon sonunda Amrabat için resmi transfer görüşmelerine başlayacak.