İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3062
  • EURO
    51,2517
  • ALTIN
    6625.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Betis'ten Sofyan Amrabat kararı

Real Betis sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için kararını verdi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 16:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Real Betis, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Panathinaikos'u 4-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. İspanyol ekibinin Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat ise attığı gol ile İspanya'da gündem oldu.

SORU İŞARETLERİ VARDI

Kaleye oldukça uzak bir mesafeden yaptığı vuruşla ağları bulan Amrabat, skoru 2-0'a getirdi ve Real Betis için turun fitilini yakan isim oldu. Betis yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilişkin hangi kararı vereceği soru işareti barındırıyordu ancak aradaki sis perdesi kalktı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEYECEKLER

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini Fenerbahçe'den isteyecek. Yeşil beyazlılar, satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olan Amrabat için pazarlık masasına oturacak.

ÜCRET YÜKSEK BULUNDU, KOZ BELLİ OLDU

Real Betis yönetiminin, oyuncu için 12 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulduğu ifade edilirken, pazarlıktaki koz da ortaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmek istemediği dile getirilirken, görüşmelerde Fenerbahçeli yetkililere bu bilginin aktarılacağı kaydedildi.

SEZON SONU RESMİ GÖRÜŞME

Real Betis kulübü, sezon sonunda Amrabat için resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.