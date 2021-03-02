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Spor

Real Madrid 1 puanı 89'da kurtardı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

AA02 Mart 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 09:20
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İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Sociedad, 55. dakikada "Portu" lakaplı Cristian Portuges Manzanera'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 89. dakikasında Vinicius'un golüyle skora eşitliği getiren Madrid, ligdeki 5. beraberliğini aldı.

Puanını 53'e çıkaran Real Madrid, averajla Barcelona'nın ardından 3. sırada kaldı.

Real Sociedad ise 42 puanla 5'incilikteki yerini korudu.

La Liga'daki şampiyonluk yarışında 58 puanla lider durumda bulunan Atletico Madrid'in bir maç eksiği bulunuyor.

Ligin 26. haftasında 7 Mart pazar günü Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

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