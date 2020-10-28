Real Madrid 1 puanı 90+3'te kurtardı

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:59 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:59

Mönchengladbach'a üstünlüğü getiren goller, 33. ve 58. dakikada Thuram'dan geldi. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın gol sayısını geçti. Real Madrid'in gollerini ise 87. dakikada Karim Benzema ve 90+3. dakikada Casemiro kaydetti.

TARİHİNİN EN KÖTÜ SERİSİ

İlk maçında evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup olan Real Madrid, böylece ilk puanını aldı ve Avrupa'da üst üste 4 kez kazanamayarak, tarihindeki en kötü seriyi yaşadı. Mönchengladbach ise, ilk maçtaki Inter beraberliğiyle birlikte puanını 2 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Real Madrid evinde Inter ile karşılaşacakken, Mönchengladbach ise deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak.