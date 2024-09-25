İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2024 Çarşamba / 22 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1075
  • EURO
    38,2105
  • ALTIN
    2915.01
  • BIST100
    10029.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid, 3 puana 3 golle uzandı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında evinde Deportivo Alaves'i konuk eden Real Madrid, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, Lucas Vazquez, Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Real Madrid, 3 puana 3 golle uzandı
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, sahasında Deportivo Alaves'i 3-2 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 1. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle öne geçen Real Madrid, 40. dakikada Kylian Mbappe ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın 48. dakikasında Rodrygo ile rakip ağları bir kez daha havalandıran Real Madrid, skoru 3-0'a getirse de Alaves'in Carlos Benavidez (Dk. 85) ve Enrique Garcia (Dk. 86) ile iki dakikada bulduğu iki golle karşılaşmanın son anlarında büyük çekişme yaşandı.

Rakip takımın ataklarına rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, puanını 17'ye çıkararak, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın (18 puan) ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Alaves ise 10 puanla 8. sırada kaldı.

Bu arada, Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihiyle maça yedek başlayan Arda Güler, 80. dakikada Mbappe'nin yerine oyuna girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.