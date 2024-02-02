İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4596
  • EURO
    33,1475
  • ALTIN
    2012.38
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Real Madrid, 3 puanı Joselu'yla aldı!

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

2 Şubat 2024 Cuma 01:24 - Güncelleme:
Real Madrid, 3 puanı Joselu'yla aldı!
ABONE OL

İspanya La Liga 20. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı.

Estadio Coliseum'da oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 14 ve 56. dakikalarda Joselu'dan geldi.

Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre alamadı.

Bournemouth'a transfer gün içinde belli olan Enes Ünal da Getafe maçı kadrosunda yer almadı.

Real ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Getafe ise son 5 maçta 3. kez yenildi.

Bu sonuçla Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Getafe ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Getafe ise Betis deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.