Real Madrid, 3 puanı tek golle aldı

03 Temmuz 2020 Cuma 01:02 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 01:02

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stéfano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Uzun süre ağları sarsmakta zorlanan Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, 79. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ile geldi.

Real Madrid'in kaptanı, böylece üst üste 21 penaltıyı hatasız ağlara bıraktı ve son 4 haftada 3 maçta gol atmayı başardı. Bu sezon ligde 9 gole ulaşan Ramos, 2006-07 sezonunda Garay'ın performansının ardından, bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 6. galibiyetini alan Real Madrid, Barcelona ile puan farkını 4'e çıkardı. Şampiyonlar Ligi hayaliyle sahaya çıkan Getafe ise, 4 maç sonra yenilgi aldı ve 52 puanla, 4. sıradaki Sevilla'nın 5 puan gerisinde 6. sırada kaldı.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Bilbao ile karşılaşacakken, Getafe ise deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.