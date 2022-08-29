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Spor

Real Madrid 3'te 3 yaptı

La Liga'nın 3. haftasında Espanyol'u 3-1 yenen Real Madrid, kayıpsız bir şekilde liderliğini sürdürüyor.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında geçen sezonun şampiyonu Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla lider durumda bulunuyor.

Barcelona ise sahasında Valladolid'i 4-0 yendi. Ligdeki puanını 7'ye yükselten Barcelona, 2. sırada yer aldı.

Katalan takımına bu sezon gelen 34 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da rakip ağları 2 kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

La Liga'nın 3. haftası sonunda lider Real Madrid ile aynı puandaki Real Betis averajla ikinci, 7 puanlı takımlardan Barcelona üçüncü ve Villarreal ise dördüncü sırada yer buldu.

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