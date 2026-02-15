İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Real Madrid 4 golle kazandı

Real Madrid, LaLiga'nın 24. haftasında Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler 90 dakika sahada kalırken, Kylian Mbappé süre almadı.

15 Şubat 2026 Pazar 01:27
İspanya Ligi'nde 24. hafta maçında Real Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi Real Madrid oldu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Gonzalo Garcia, 25 (penaltı) ve 48. dakikada (penaltı) Vinicius Junior, 31. dakikada Federico Valverde kaydetti.

Real Sociedad'ın tek golü 21. dakikada (penaltı) Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe maça yedek kulübesinde başladı ve mücadelede forma giymedi.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 60'a yükseltti. Real Sociedad 31 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek hafta Real Madrid, Osasuna'ya konuk olacak. Real Sociedad, Real Oviedo'yu ağırlayacak.

