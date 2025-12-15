İSTANBUL 11°C / 4°C
  Real Madrid, Alaves karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı
Spor

Real Madrid, Alaves karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı

Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında konuk olduğu Alaves'i Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

15 Aralık 2025 Pazartesi 01:45
Real Madrid, Alaves karşısında 3 puanı hanesine yazdırdı
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Kylian Mbappe ile 76. dakikada Rodrygo kaydetti. Alaves'in tek golünü 68. dakikada Carlos Vicente attı.

Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 78 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 39 puan ile 43 puanla lider durumdaki Barcelona'nın hemen arkasında haftayı kapattı. Alaves, 18 puanla 12. sırada konumlandı.

