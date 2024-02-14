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Spor

Real Madrid, Almanya'da tek golle galip!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaştı. İspanyol devi, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve tur avantajını kaptı.

14 Şubat 2024 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
Real Madrid, Almanya'da tek golle galip!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 48. dakikasında Brahim Diaz, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

LUNIN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Leipzig, ev sahibi olmasının avantajıyla Real Madrid kalesini birçok kez yoklasa da kaleci Lunin rakibine gol şansı tanımadı. Başarılı kaleci Courtois'in yokluğunda kalesine gelen 9 isabetli şutun hepsini savuşturmayı başardı. Mücadele Real Madrid'in galibiyetiyle sona erdi.

Leipzig'in 2. dakikada Sesko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Maçtaki tek golü kaydeden Brahim Diaz, 84. dakikada sakatlanarak yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

Madrid devinin Brezilyalı yıldızı Rodrygo, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıktı.

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