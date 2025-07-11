Real Madrid, Alvaro Carreras için Benfica ile anlaşmaya vardı

Real Madrid, 2024-25 sezonunda Benfica formasıyla dikkat çeken Álvaro Carreras'ın transferi için harekete geçti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, 50 milyon avroluk transfer için Benfica ile taksitli ödeme konusunda sözlü anlaşma sağladı.

Transferin tamamlanmasındaki tek engel, Carreras'ın eski kulübü Manchester United'ın geri alım opsiyonu. İngiliz ekibi kısa süre içinde bu hakkını kullanmazsa, Carreras sağlık kontrolü ve sözleşme süreci için Madrid'e gidecek.

Carreras, geride kalan sezonda 50 maçta 4 gol, 5 asist kaydederek Avrupa devlerinin radarına girmişti. 21 yaşındaki sol bek, teknik kapasitesi ve hücuma katkısıyla dikkat çekiyor.