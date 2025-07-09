Real Madrid, Alvaro Carreras transferinde sona yakın

Real Madrid, Alvaro Carreras transferi için Benfica ile anlaşmaya çok yakın. Anlaşmanın bir parçası olarak Rafael Obrador da Portekiz ekibine gönderilecek.

Real Madrid, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, Benfica forması giyen Alvaro Carreras'ı transfer etmek üzere. Transfer görüşmelerinde sona gelinirken, anlaşmanın sabit bir ücret + Rafael Obrador'un Benfica'ya katılması şeklinde tamamlanması bekleniyor.

Kulüplerin, önümüzdeki birkaç gün içinde resmi imzaları atarak süreci sonuçlandıracağı belirtiliyor.

Real Madrid'in genç sol bek Carreras için yaptığı bu hamle, geleceğe yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.