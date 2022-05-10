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Spor

Real Madrid, Antonio Rudiger'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'de forma giyen Antonio Rudiger'i kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

10 Mayıs 2022 Salı 21:49 - Güncelleme:
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La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antonio Rudiger'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin Alman stoper ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilirken, Rüdiger'in yıllık olarak 9-10 milyon Euro arasında bir maaş kazanacağı aktarıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ 400 MİLYON EURO

Real Madrid için sağlık kontrollerinden geçtiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmesinde 400 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesinin bulunacağı da iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA ŞAMPİYON LİGİ SONRASI

Real Madrid'in transfere ilişkin resmi açıklamayı ise Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından yaması bekleniyor.

Bu sezon Chelsea forması ile 50 maça çıkab Rudiger, 5 gol ve 4 asist kaydetti.

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