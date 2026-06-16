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Spor

Real Madrid, Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzattı

İspanyol ekibi Real Madrid, 33 yaşındaki deneyimli savunmacı Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzattı.

AA16 Haziran 2026 Salı 14:24 - Güncelleme:
Real Madrid, Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzattı
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İspanya ekibi Real Madrid, Alman milli futbolcu Antonio Rüdiger ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Rüdiger'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Rüdiger, Stuttgart, Roma ve Chelsea'de oynadıktan sonra 2022'de Real Madrid'e transfer olmuştu.

Real Madrid'de 182 maça çıkıp 8 gol atan tecrübeli stoper, takımıyla 2 kez UEFA Süper Kupa, birer defa LaLiga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadı.

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