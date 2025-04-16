Real Madrid-Arsenal maç kadrosu belli oldu! Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Real Madrid-Arsenal muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada 3-0'lık şok bir yenilgi alan İspanyol devi, kendi evinde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala maç kadroları netleşti. Gözler ise doğal olarak genç yıldız Arda Güler'e çevrildi. Peki, Arsenal-Real Madrid maç kadrosu nasıl şekillendi? Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşmaya saatler kala kadrolar netleşti. Gözler ise doğal olarak genç yıldız Arda Güler'e çevrildi.

Dev rövanş karşılaşması 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı oynanacak. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabéu Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye'de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ANCELOTTİ'DEN TECRÜBEYE DAYALI KADRO TERCİHİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu kritik mücadeleye neredeyse tam kadro çıkıyor. Takımda eksik bulunmazken, teknik heyet geri dönüş için sahaya tecrübe ağırlıklı bir 11 sürmeyi tercih etti. Bellingham, Vinicius, Mbappe ve Modric gibi yıldızlar ilk 11'deki yerini aldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Arda Güler, maç kadrosunda yer alsa da ilk 11'de tercih edilmedi. Genç oyuncunun, maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak oyuna dahil olması olasılığı gündemde. Ancelotti'nin riskli ve yüksek tempolu bu mücadelede Arda'yı yedekte bekletme kararı, tecrübeye duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

REAL MADRİD-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr ve Mbappe.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Merino ve Martinelli.