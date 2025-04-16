İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1346
  • EURO
    43,6036
  • ALTIN
    4054.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid-Arsenal maç kadrosu belli oldu! Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Real Madrid-Arsenal muhtemel 11'ler
Spor

Real Madrid-Arsenal maç kadrosu belli oldu! Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Real Madrid-Arsenal muhtemel 11'ler

Real Madrid-Arsenal maçının muhtemel 11'leri büyük ölçüde belli oldu. İngiltere'nin güçlü kulübü Arsenal, Real Madrid-Arsenal maçı, 16 Nisan Çarşamba akşamı TSİ 22.00'de başlayacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Gözler hem Real Madrid'in tarihi geri dönüş denemesinde, hem de Arda Güler'in olası forma şansında olacak. Peki, Arda Güler muhtemel 11'lerde olacak mı? İşte Arsenal-Real Madrid maç kadrosu

16 Nisan 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Real Madrid-Arsenal maç kadrosu belli oldu! Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Real Madrid-Arsenal muhtemel 11'ler
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada 3-0'lık şok bir yenilgi alan İspanyol devi, kendi evinde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala maç kadroları netleşti. Gözler ise doğal olarak genç yıldız Arda Güler'e çevrildi. Peki, Arsenal-Real Madrid maç kadrosu nasıl şekillendi? Arda Güler İlk 11'de mi? İşte Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Karşılaşmaya saatler kala kadrolar netleşti. Gözler ise doğal olarak genç yıldız Arda Güler'e çevrildi.

Dev rövanş karşılaşması 16 Nisan 2025 Çarşamba akşamı oynanacak. Mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Santiago Bernabéu Stadı'nda gerçekleşecek. Karşılaşma Türkiye'de Tabii Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ANCELOTTİ'DEN TECRÜBEYE DAYALI KADRO TERCİHİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu kritik mücadeleye neredeyse tam kadro çıkıyor. Takımda eksik bulunmazken, teknik heyet geri dönüş için sahaya tecrübe ağırlıklı bir 11 sürmeyi tercih etti. Bellingham, Vinicius, Mbappe ve Modric gibi yıldızlar ilk 11'deki yerini aldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Türk futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Arda Güler, maç kadrosunda yer alsa da ilk 11'de tercih edilmedi. Genç oyuncunun, maçın ilerleyen dakikalarında hamle oyuncusu olarak oyuna dahil olması olasılığı gündemde. Ancelotti'nin riskli ve yüksek tempolu bu mücadelede Arda'yı yedekte bekletme kararı, tecrübeye duyduğu güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

REAL MADRİD-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr ve Mbappe.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Merino ve Martinelli.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.