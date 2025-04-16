Real Madrid-Arsenal rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Arsenal, kendi sahasında oynanan ilk karşılaşmada Real Madrid'i tam 3-0 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. İngiliz temsilcisi Arsenal'ın Real Madrid'i 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmanın ardından gözler rövanş maçına çevrildi. Peki, Real Madrid-Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid-Arsenal maçı nereden izlenir? İşte dev mücadelenin detayları...

REAL MADRİD-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Arsenal arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü TSİ 22.00'de Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, İspanya'nın başkenti Madrid'deki ikonik Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak.

REAL MADRİD-ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverler Real Madrid-Arsenal rövanş maçını Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Maçı izlemek için Tabii platformunun Premium üyeliğine sahip olmanız gerekmektedir.

REAL MADRİD'DEN GERİ DÖNÜŞ UMUDU

Şampiyonlar Ligi tarihinde birçok efsanevi geri dönüşe imza atan Real Madrid, bu akşam bir mucizeye daha imza atma hedefinde. İlk maçta Arsenal, yarı final kapısını sonuna kadar aralarken; Real Madrid için ise işler pek yolunda gitmedi. 15 kez bu kupayı müzesine götüren dev kulüp, taraftarı önünde bir kez daha tarih yazmak istiyor.