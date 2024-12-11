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Spor

Real Madrid, Atalanta deplasmanında hata yapmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Devler Ligi tarihine geçen Mbappe, sakatlandı ve oyundan çıktı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 01:00 - Güncelleme:
Real Madrid, Atalanta deplasmanında hata yapmadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'in golleri 10. dakikada Kylian Mbappe, 56. dakikada Vinicius Junior ve 59. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Atalanta'nın gollerini ise 45+2. dakikada penaltıdan Charles De Ketelaere ve 65. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 3. galibiyetini alan Real Madrid, 9 puana yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Atalanta ise 11 puanda kaldı.

MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Opta verilerine göre; Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 79 maçta 50 gol atan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi'nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Mbappe ayrıca Devler Ligi'nde bu istatistiğe ulaşan 9. isim oldu.

MBAPPE DEVAM EDEMEDİ

Fransız yıldız Kylian Mbappe, karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlandı ve değişiklik istedi. Carlo Ancelotti, Mbappe'nin yerine Rodrygo'yu oyuna aldı.

ARDA GÜLER 87'DE GİRDİ

Öte yandan milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 87. dakikada oyuna dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta, Sturm Graz'ı konuk edecek. Real Madrid ise Salzburg'u ağırlayacak.

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