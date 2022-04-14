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Spor

Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

14 Nisan 2022 Perşembe 21:41 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:41
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Monaco'da performansıyla devleri peşine takan Aurelien Tchouameni için yeni bir iddia geldi.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in genç orta saha için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde İspanyol devinin bu transfer için 65 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan oyuncu için görüşmelerin sürdüğü ancak henüz bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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