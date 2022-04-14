Real Madrid, Aurelien Tchouameni'yi istiyor

Monaco'da performansıyla devleri peşine takan Aurelien Tchouameni için yeni bir iddia geldi.

İspanyol basınına göre, Real Madrid'in genç orta saha için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Haberde İspanyol devinin bu transfer için 65 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan oyuncu için görüşmelerin sürdüğü ancak henüz bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

21 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Monaco formasıyla çıktığı 44 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.