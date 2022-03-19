İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2022 Cumartesi / 16 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Spor

Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

La Liga'nın 29. haftasında El Clasico Real Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. Peki Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 13:47 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 13:47
ABONE OL

Lider Real Madrid, La Liga'nın 29. haftasında Barcelona'yı ağırlayacak. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele 20 Mart Pazar günü saat 23.00'te D-Smart'tan canlı yayınlayacak. Ligde liderlik koltuğunda oturan Ancelotti önderliğindeki Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi elemenin morali ve seyirci desteği ile Clasico'nun favorisi konumunda. Xavi önderliğinde toparlanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile oynadığı maçlar nedeniyle Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı Barcelona ise, uzun bir aradan sonra El Clasico'da kazanmak istiyor.

Ligde Lider durumda bulunan Real Madrid 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Bir maç eksiği bulunan konuk ekip Barcelona ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.