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Spor

Real Madrid Barcelona'yı Camp Nou'da 3 golle yıktı

İspanya La Liga'nın 6. haftasında El Clasico oynandı. Camp Nou'daki mücadeleyi Real Madrid, 3-1'lik net skorla kazandı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:59
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Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.

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