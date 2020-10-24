Real Madrid Barcelona'yı Camp Nou'da 3 golle yıktı

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:59 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 18:59

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Valverde, 63. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 90. dakikada Modric'ten geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 8. dakikada genç oyuncu Ansu Fati kaydetti.

Bu sonucun ardından Real Madrid, son 5 maçtaki 4. galibiyetini aldı ve 13 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Barcelona ise 7 puanla, 10. sırada kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid, evinde Huesca ile karşılaşacakken, Barcelona deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Real Madrid'den ayrıldıktan sonra çıktığı 6 El Clasico'da gol ya da asist katkısı veremedi.