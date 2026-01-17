Real Madrid, Barcelona'yı farklı mağlup etti

Euroleague'in 22. hafta maçında Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti.
Mücadeleyi başından sonuna kadar üstün götüren Real Madrid, dört oyuncusunun çift hane katkısı verdiği mücadeleyi 80-61 kazandı.
Real Madrid adına Usman Garuba 16 sayı, Mario Hezonja 12 sayı, Gabriel Deck 12 sayı, Walter Tavares 11 sayı ile oynadı.
Barcelona adına Dario Briuzela 13 sayı 1 ribaund 1 asist, Nicoloas Laprovitola 12 sayı 1 ribaund 1 3 asistle oynadı.
Bu sonuçla Real Madrid 22. maçında 14. galibiyetini alırken; Barcelona 8. mağlubiyetini aldı.