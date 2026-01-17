İSTANBUL 6°C / 2°C
Spor

Real Madrid, Barcelona'yı farklı mağlup etti

Real Madrid, EuroLeague'in 22. haftasında sahasında Barcelona'yı 80-61 mağlup etti. Dört oyuncunun çift haneli skor ürettiği karşılaşmada Madrid ekibi baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

17 Ocak 2026 Cumartesi 01:46
Euroleague'in 22. hafta maçında Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti.

Mücadeleyi başından sonuna kadar üstün götüren Real Madrid, dört oyuncusunun çift hane katkısı verdiği mücadeleyi 80-61 kazandı.

Real Madrid adına Usman Garuba 16 sayı, Mario Hezonja 12 sayı, Gabriel Deck 12 sayı, Walter Tavares 11 sayı ile oynadı.

Barcelona adına Dario Briuzela 13 sayı 1 ribaund 1 asist, Nicoloas Laprovitola 12 sayı 1 ribaund 1 3 asistle oynadı.

Bu sonuçla Real Madrid 22. maçında 14. galibiyetini alırken; Barcelona 8. mağlubiyetini aldı.

Popüler Haberler
