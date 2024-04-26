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  • Real Madrid, Baskonia'yı rahat yenerek seriyi 2-0'a getirdi
Spor

Real Madrid, Baskonia'yı rahat yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final serisi 2. maçında, sahasında konuk ettiği Baskonia'yı 101-90 mağlup etti.

AA26 Nisan 2024 Cuma 00:09 - Güncelleme:
Real Madrid, Baskonia'yı rahat yenerek seriyi 2-0'a getirdi
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, İspanyol ekiplerinden Real Madrid, konuk ettiği Baskonia'yı 101-90 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Ev sahibi Real Madrid, ilk çeyreği 23-21 önde geçerken devreyi de 46-40 önde tamamladı. Son çeyreğe de 74-63 önde giren Madrid ekibi, maçı da 101-90 kazandı.

Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak. İki takım arasındaki serinin 3. maçı 1 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

PANATHINAIKOS FARKLI KAZANDI

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, ise evinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup etti.

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