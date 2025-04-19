Real Madrid, Bayern'i farklı geçti! Adını play-off'a yazdırdı

Basketbolda THY Euroleague play-in son maçında Real Madrid, konuk ettiği Bayern Münih'i 93-71 yenerek play-off biletini alan son takım oldu. İspanyol ekibi, play-off'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

İki Türk ekibinin de mücadele edeceği play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos-Real Madrid

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes

Monaco-Barcelona

Salon: Movistar Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya)

Real Madrid: Campazzo 12, Deck 7, Abalde 13, Hezonja 19, Tavares 10, Gonzalez 3, Musa 16, Garuba 3, Ibaka 7, Llull, Feliz 3, Rathan-Mayes

Bayern Münih: Weiler-Babb 3, Lucic 7, Booker 10, Obst 12, Voigtmann 5, Giffey 5, Napier 19, Kharchenkov 4, Brankovic 4, Harris 2

1. Periyot: 33-17

Devre: 52-33

3. Periyot: 73-55